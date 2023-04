Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – In replica, vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi, liberalul Marius Danga, a afirmat ca liderul PSD Iasi, Maricel Popa, face mai multa politica si mai putina administratie, la fel cum s-a intamplat si cand social-democratul a condus Consiliul Judetean in perioada 2016-2020. Totodata,…

- Cel mai mare proiect de infrastructura rutiera judeteana din tara, Axa Iasi – Suceava, in valoare de aproximativ 100 milioane de euro, se transforma in cel mai mare esec al conducerii peneliste de la Consiliul Judetean. Senatorul iesean Maricel Popa a atentionat administratia judeteana in mai multe…

- Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Toni Grebla in functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente. Toni Grebla, care este in prezent prefect al Capitalei, a fost propus de PSD pentru aceasta functie. Mandatul este de 8 ani. Votul a fost secret cu buletine. S-au inregistrat 251…

- Florin Citu, fostul premier al Romaniei, susține ca PSD este un partid prorus nu pierde nicio situatie sa-i arate lui Putin ca ii sustine agenda de aici de la Bucuresti. „PSD nu pierde nicio situatie sa-i arate luii Putin ca ii sustine agenda de aici de la Bucuresti. Cateoadata, ca ieri de exemplu,…

- CSM București a invins-o intr-o maniera dramatica pe Rapid in derby-ul din handbalul feminin, 27-26 iar la cateva ore de la incheierea partidei de la București, clubul din Giulești a emis un comunicat in care a felicitat echipa victorioasa, dar a acuzat conducerea CSM-ului de anumite practici care…

- Ciprian Ciucu a postat un mesaj pe pagina de Facebook in care a dezvaluit ca o cunoștea pe victima, aceasta fiind foarte implicata in proiectele desfașurate in zona. „Noi am demarat deja propria ancheta interna la Politia Locala! Nu fuge nimeni de raspundere! Eu nu fug de raspundere, niciodata nu voi…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat ca a trimis prefectului Capitalei, Toni Grebla, si Inspectoratului de Stat in Constructii o solicitare de suspendare a autorizatiei de construire a complexului rezidential din curtea sediului PSD Sector 1, aratand acuzator catre social-democrați. „Va…

