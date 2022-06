Drum județean reabilitat în comuna Crasna Consiliul Județean Gorj a finalizat reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 665C din comuna Crasna. Obiectivul de investiție a fost finanțat cu fonduri alocate din bugetul propriu al județului Gorj și a vizat modernizarea a 5,2 km. Valoarea totala a proiectului a fost de 14.353.869,23 lei fara T.V.A. din care: lucrari executate: 14.195.596,17 lei fara T.V.A., proiectare :148.318,32 lei fara T.V.A., asistența tehnica din partea proiectantului: 9.954,75 lei fara TVA.Pentru realizarea principalelor categorii de lucrari de reabilitare a sistemului rutier s-a intervenit cu operațiuni de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc seara trecuta in comuna Borca din judetul Neamt.Potrivit ISU Neamt, la ora 22:37, prin apel la 112 pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in comuna Borca, pe DN 17 B."La locul solicitarii s au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala…

- Proiect pentru amenajarea de trotuare și șanțuri pe marginea DJ 107E, in comuna Lopadea Noua. Acord de mediu, solicitat la APM Primaria comunei Lopadea Noua vrea sa amenajeze trotuare și șanțuri pentru colectarea apelor pluviale pe un tronson in lungime de peste 400 de metri din drumul județean DJ 107E,…

- Natty Dragoi, fiul fostului director al Sistemului de Gospodarire al Apelor Suceava, Daniel Dragoi, in varsta de 23 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitații Reteag, județul Bistrița Nasaud. Mașina pe care o conducea Natty Dragoi a ieșit…

- Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud ar putea fi reabilitat cu bani din PNRR. Care sunt principalele lucrari propuse Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud ar putea fi reabilitat cu bani din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Consilierii locali din Aiud au aprobat recent…

- Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de construcții pentru obiectivul „Schimb e destinație din casa in Casa Memoriala „Camil Velican”, restaurare, punere in valoare și realizare imprejmuire”. Valoarea totala a investiției…

- ”La U.A.T.C. Posesti a rezultat ca, spre deosebire de datele inscrise in proiectul tehnic al obiectivului de investitii «Modernizare strazi in comuna Posesti, judetul Prahova», in care s-a prevazut a fi executate santuri trapezoidale de beton pe o suprafata totala de 9.940 metri patrati, nu pot fi executate…

- A fost lansat in dezbatere publica Ghidul solicitantului privind regimul finanțarilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activitați nonprofit de interes general. In conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțarilor nerambursabile pentru activitați…

- Secția de Producție a DRDP Iași a demarat lucrari de reparații la nivelul sistemului rutier pe DN 15, intre localitațile Poiana Largului și Bicaz, județul Neamț. Momentan, se lucreaza la pregatirea sistemului rutier in vederea executarii de reparații cu mixtura asfaltica, pe sectorul cuprins intre km…