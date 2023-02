Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a decis luni, 27 februarie, ca ministrul PSD al Muncii sa fie invitat la dezbaterea moțiunii simple depuse contra lui, de USR și Forța Dreptei, pe 6 martie, dupa ce Marius Budai a cerut sa nu fie prezent astazi, pentru ca avea programata o vizita de lucru in Spania.Dezbaterea moțiunii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca s-au facut greseli privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen. „Tot ce am construit si abordarea pe care am avut-o in timpul negocierilor nu a fost cea corecta”, a spus liderul social-democraților.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca s-au facut greseli privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen.

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a intalni azi la Bruxelles cu ministrul afacerilor externe și cooperarii internaționale al Italiei, Antonio Tajani, și cu ministrul de externe al Belgiei, Hadja Lahbib, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe.

Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, nu va veni la Ora Guvernului pentru a explica "esecul Schengen", iar acest lucru arata "o guvernare lipsita de responsabilitate".

- Liderul AUR, George Simion, s-a dus joi la sediul PSD cu un „cadou”. Simion a mers impreuna cu mai mulți membri de partid la sediul PSD pentru a le inmana social-democraților semnaturile stranse pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. In opinia sa, PSD-iștii il țin in brațe pe Klaus Iohannis.”Iohannis…

- Președintele social-democraților, Marcel Ciolacu a anunțat prima masura concreta pe care o poate lua impotriva Austriei, dupa refuzul aderarii Romaniei la Schengen. Concret, in momentul in care autoritatile de la Viena vor cere votul tarii noastre pentru a prelua presedintia OSCE, si Romania isi va…

