Drulă, USR: PNL şi PSD duc România în faliment Presedintele USR Catalin Drula a declarat, dupa ce partidul a validat rezultatele alegerilor interne, intr-o sedinta online sambata, ca mandatul sau la sefia formatiunii pe care l-a cerut colegilor este unul pentru unitate, stabilitate, coerenta si eficienta si va livra aceste lucruri. El a adaugat ca PNL si PSD duc Romania la faliment, iar USR va face opozitie reala. „De astazi sunt oficial presedintele USR cu mandat deplin. Este un mandat pe care l-am cerut colegilor mei pentru unitate, stabilitate si coerenta. Pentru eficienta si asta voi livra. Spre frica PNL si PSD, USR va livra o opozitie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

