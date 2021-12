Stiri pe aceeasi tema

- "S-a adoptat azi (joi - n.r.) un buget al clientelismului, un buget al pedepsirii romanilor care nu au votat PSD sau PNL, un buget care a adoptat amendamentele extremiștilor și care nu a aprobat un singur amerndament al USR. Vom ataca acest buget la CCR pentrui ca discrimineaza romanii”, a spus Barna,…

- Vicepreședintele USR, Dan Barna a declarat miercuri, la Parlament, ca USR analizeaza posibilitatea de a contesta bugetul de stat pe 2022 la Curtea Constituționala. Barna susține ca este o discriminare faptul ca acele unitati administrative conduse de primari USR nu au primit alocari în buget,…

- Așa cum arata proiectul de buget in acest moment, veniturile reale ale Primariei Capitalei in anul 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale pe 2021, ceea ce va pune instituția in imposibilitate de a asigura serviciile publice pe care le are in atribuții, a anunțat marți primarul Nicușor Dan.

- „Nu este un moft aceasta cifra de 7%, dar este nevoie de aceste investitii pentru a sustine cresterile de pensii si salarii. Am spus ca este nevoie de aproximativ 3 miliarde in plus pentru a ajunge la aceasta cifra de 7% din PIB, dar mi s-a spus ca bugetul este inchis. Asa cum a fost respectat pachetul…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu spune ca „e un semn de intrebare” daca bugetul pe 2022 poate vi votat in Parlament inainte de sarbatori. Daca nu se va intampla acest lucru, bugetul va fi votat in ședința extraordinara, la sfarșitul lunii ianuarie, a spus și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- In mod normal, primarul este un om ales de comunitate ca primul gospodar, ca persoana care sa-i reprezinte interesele și sa-i administreze localitatea pentru a garanta un trai bun. In prag de 2022, in Capitala, dupa mai bine de un an sub noile administrații locale, definiția primarului pare radical…

- Edilul Capitalei, Nicusor Dan, a discutat in cadrul intalnirii pe care a avut-o sambata cu premierul Nicolae Ciuca despre subventia la gigacalorie, preluarea ELCEN de catre Primaria Capitalei,...

- „In ședința extraordinara de astazi a Consiliului General am supus la vot doua proiecte de hotarare care vor permite operaționalizarea spitalului modular din Pipera. Unul dintre acestea a vizat atribuirea catre Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a terenului pe care se afla unitatea…