- „RAMNICU VALCEA, LEGATURA CU A1 - LICITAȚIE DEMARATAA fost lansata licitația pentru proiectarea conexiunii orașului Ramnicu Valcea cu autostrada Sibiu-Pitești, via DN 73C.Așa-numita secțiune 6 a A1 Sibiu-Pitești este inclusa in Masterplanul General de Transport al Romaniei și este imparțita in doua…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat vineri, in timpul unei vizite pe santierul tronsonului de autostrada dintre Sibiu si Boita, ca daca exista deschidere din partea factorilor de decizie, proiectele de infrastructura pot fi deblocate. “In sfarsit, nu mai facem conferinte de presa din birouri de la ministere,…

- ”Tocmai ce am emis autorizatia de construire pentru lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitesti. Este vorba de un tronson intre Curtea de Arges si Pitesti, lung de 30 de km. Constructorul a inceput mobilizarea si va demara lucrarile in perioada urmatoare”, a scris Drula pe Facebook. Proiectul cuprinde 13 poduri,…

