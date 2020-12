Cei 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres prevazuti in programul de guvernare a fi realizati in perioada 2021 - 2024 includ proiectele aflate in derulare si nu vor fi finalizati toti in patru ani, a afirmat, joi, noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, la preluarea mandatului. "Ar fi foarte frumos (sa ii putem face - n. r.), dar n-avem 1.000 inca la 30 de ani dupa Revolutie, ca in 4 ani sa-i avem. Cei 1.000 de kilometri, ca sa clarific asta, din programul de guvernare includ proiecte care sunt in derulare, proiecte care au contracte semnate, dar sunt in faza de proiectare,…