Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat, vineri, ca prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita, fiind anulat ordinul din 2014, care facea obligatorie invitarea sindicatului la sedintele consiliului de administratie.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat pe Facebook ca a luat prima masura pentru rezolvarea situației de la Metrorex, anume eliminarea reprezentanților sindicatului de la ședințele Consiliului de Administrație. „Prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita.…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat vineri ca a anulat ordinul din 2014, care prevedea obligativitatea invitarii sindicatului la ședințele Consiliului de Administrație de la Metrorex. „Prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita. Am anulat ordinul…

- "Prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita. Am anulat ordinul din 2014, care facea obligatorie invitarea sindicatului la sedintele consiliului de administratie. Dupa numirea unui consiliu de administratie profesionist, ieri, astazi facem inca un pas pentru…

- Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, demisioneaza din funcție, in urma disensiunilor cu ministrul Catalin Drula, a informat clubferoviar.ro . ”Da, discutam aceste aspecte chiar acum, in cadrul Consiliului de Administrație”, a declarat Gabriel Mocanu pentru Libertatea, vineri dimineața. In…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, acuza Metrorex de iresponsabilitate și lipsa de solidaritate. El critica faptul ca salariile angajaților de la metrou au crescut in 2020 cu 18%, in condițiile in care angajații din privat au strans cureaua, din cauza pandemiei. Catalin Drula precizeaza…

- „Daca ministrul Drula cunoaște ceva despre metrou, in primul rand cand eu lucram la metrou el nu se nascuse. Acea societate despre care bate campii este inființata de sindicatul de metrou.Tot ce insemna recuperarea forței de munca o susține sindicatul, nu Drula, care a venit de o saptamana. Noi am…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a trimis Corpul de control la Metrorex, nemulțumit de creșterea salariilor angajaților in plina pandemie. Sindicaliștii il contrazic insa pe ministru.