Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 31,8%, in primele noua luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce pe segmentul de second hand declinul a fost de aproape 16,3%, la nivel comparativ, reiese din statistica Directiei Regim Permise…

- Pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 a generat un declin major la nivelul inmatricularilor din Romania, dar luna septembrie a fost atipica. Conform raportului publicat de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania pe baza datelor transmise de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Numarul de autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale) inmatriculate in Romania in luna august a fost in scadere cu 52,6%, respectiv 12.900, raportat la perioada similara din 2019, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza statistica…

- Numarul de autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale) inmatriculate in Romania in luna august a fost in scadere cu 52,6%, respectiv 12.900, raportat la perioada similara din 2019, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza statistica…

- Numarul de autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale) inmatriculate in Romania in luna august a fost in scadere cu 52,6%, respectiv 12.900, raportat la perioada similara din 2019, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza…

- Inmatricularile totale de motociclete, ATV-uri si scutere au crescut in Romania, in primele sapte luni, cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

- Pste 14.240 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in luna iulie a acestui an, in scadere cu 44% fata de iulie 2019, potrivit unei analize preliminare a inmatricularilor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA),potrivit Agerpres. Din numarul total de…

- Piața auto din Romania continua sa inregistreze o scadere puternica a inmatricularilor de mașini noi și in prima luna de vara, potrivit celui mai recent raport al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Datele oficiale arata ca romanii au inmatriculat in luna iunie…