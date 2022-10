Stiri pe aceeasi tema

- TREI HOȚI… Polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut trei tineri, Florin Lupu, Florin Ocheana și Zaharia-Ionel Rarinca, cu varste cuprinse intre 20 și 24 de ani, din comuna Grivița, județul Galați, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat…

- LEGEA IN ROMANIA! Soferul cu o alcoolemie ridicata, care in luna iunie a omorat un batran de 74 de ani, la Barlad, a primit „clementa” de la insusi pocurorul de caz care l-a bagat in arest preventiv! A fost pus sub control judiciar, dupa ce a stat aproape 3 luni in arest! Interesant este ca […] Articolul…

- DECIZIA INSTANȚEI… Chiar intarziere, polițiștii vasluieni și-au facut treaba și l-au reținut pe muntenarul de 19 ani care, intr-un acces de furie inexplicabila, și-a lovit, cu bestialitate, un consatean de 27 de ani. Dupa ce va avea o discuție lunga cu anchetatorii, agresorul a fost prezentat judecatorilor…

- BARLADUL SUB ASEDIUL DIICOT… Procurorii DIICOT Vaslui, insoțiți de polițiști de la serviciile speciale și jandarmi au efectuat acum trei zile, pe 16 septembrie, percheziții in municipiul Barlad, la mai multe persoane din cartierul Munteni, strada Ardeal, la Gradina Publica, in renumitul Bloc F1 și in…

- LA RACOARE… Cei patru tineri din Barlad, cercetați pentru furt calificat, dupa ce au creat un prejudiciu de peste 50.000 de lei, raman in arest. Magistrații de la Tribunalul Vaslui au respins contestația formulata la decizia Judecatoriei Barlad, prin care acestia au fost trimisi in arest preventiv…

- Ghici cine s-a intors! Britney Spears revine dupa 6 ani de absența! Celebra blonda a lansat un single care a fost primit cu mare caldura de fani! Despre ce este vorba? Nu putea sa dispara la nesfarșit! Britney Spears revine in atenția publicului dupa o perioada indelungata de absența. Aceasta a publicat…

- ANCHETA CONTINUA… Cei cinci zmei care au batut crunt doi jandarmi din Barlad raman in arest preventiv. Decizia apartine instantei Tribunalului Vaslui, care a judecat apelul facut de batausii care i-au calcat in picioare pe cei doi jandarmi pe 9 august, in fata Clubului Obsession. Instanta a respins…