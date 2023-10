Stiri pe aceeasi tema

- "Miercuri, 11 octombrie, forțele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania.Ministerul Apararii Naționale a monitorizat in timp real situația aeriana in zonele de responsabilitate. Ca urmare a detectarii grupurilor de drone…

- Noaptea trecuta, o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina. Aparatul de zbor s-ar fi prabușit in jurul orei 00.30. Potrivit informațiilor, Poliția de Frontiera a observat un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea.

- In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 00.30, Poliția de Frontiera a observat un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea.Resturile de drona au cazut in zona nelocuita a localitații.Autoritațile ucrainene au confirmat caderea unei drone pe teritoriul Romaniei, urmare a atacului…

- Ministerul Apararii a confirmat faptul ca militarii, ajutați de catre localnici, au gasit noi resturi de drone cazute in Romania. Jurnaliștii de la Antena 3 CNN au gasit locul unde picase respectiva drona in localitatea Plauru, din Tulcea.La fața locului a ramas un crater destul de mare cu o adancime…

- Bucati care par sa provina dintr-o drona militara de atac, folosita de rusi pentru a lovi porturile ucrainene de la Dunare, au fost descoperite si pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii, care precizeaza ca NU s-au gasit si urmele unei explozii. Fortele navale romane au gasit…

- Premierul Marcel Ciolacu a confirmat și el miercuri, 6 septembrie, ca au fost gasite bucați dintr-o drona pe teritoriul Romaniei.„Da, e de ieri. E la 100 de metri de apa, intr-o zona de jungla, acum defrișeaza”, a spus premierul cand a fost intrebat de jurnaliști despre drona, potrivit imaginilor transmise…

- Bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei | Ministrul Apararii a confirmat Bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat informatia pentru Antena 3 CNN. Potrivit primelor informatii, obtinute in exclusivitate…

- Mai multe bucati dintr-o drona folosita de Rusia pentru atacurile asupra unor tinte din Ucraina au fost gasite in Romania, ceea ce inseamna ca drona s-a prabusit pe teritoriul Romaniei. Descoperirea a fost facuta in judetul Tulcea, in zona localitatii Plauru, la granita cu Ucraina, dupa atacurile de…