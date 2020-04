Drogat la volan, prin Bocșa BOCȘA – Autoturismul condus de un barbat de 32 de ani din Bocșa, care circula pe strada Sadovei din oraș, a fost tras pe dreapta ieri, in jurul orei 18.10, prilej cu care oamenii legii au putut constata ca, la testarea preliminara cu aparatul Drager Drugtest, rezultatul a fost unul pozitiv! „Nici conducatorul auto, nici cele doua pasagere din autoturism nu dețineau declarație pe proprie raspundere cu privire la motivul deplasarii. Conducatorul auto a fost condus la spital unde i-au recoltate mostre biologice de sange și urina in vederea stabilirii imbibației de substanța in organism. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

