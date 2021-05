Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din meme-ul viral „Disaster Girl” a vandut fotografia originala cu 473.000 de dolari (341.000 de lire sterline). Zoe Roth, acum in varsta de 21 de ani, a devenit un hit pe internet cand a fost infațișata in varsta de patru ani, in fața unei cladiri in flacari, cu un zambet diabolic pe fața. Imaginea...…

- Femeia din meme-ul viral „Disaster Girl” a vandut fotografia originala cu 473.000 de dolari, relateaza BBC . Zoe Roth, acum in varsta de 21 de ani, a devenit virala pe internet dupa ce a fost fotografiata pe cand avea varsta de patru ani, in fața unei cladiri in flacari, cu un zambet diabolic pe fața.…

- Zoe Roth, cunoscuta drept „Fata dezastru” (Disaster girl) a obținut aproape jumatate de milion de dolari din vânzarea ca NFT a imaginii originale care s-a viralizat la nivel mondial ca mema în anii 2000, relateaza Insider.Roth a aparut într-o imagine care a devenit…

- Cluj a reușit intr-un timp record sa ajunga de la o incidența a cazurilor covid-19 de 8 la mia de locuitori la o rata de infectare de 3 la mia de locuitori. Municipiul Cluj-Napoca are cea mai mare rata de vaccinare din țara. Peste 40% din populație s-a vaccinat. In acest context, clujenii scapa de […]…

- Turistii americani urmeaza sa fie primiți in Uniunea Europeana in lunile urmatoare, cu conditia sa fie vaccinati impotriva Covid-19, a spus presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen intr-un interviu acordat cotidianului american New York Times . „Americanii, din cate stim, folosesc vaccinuri…

- Cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet, in ultimii cinci ani, a fost inregistrata in Romania (27 %), Cehia si Croatia (ambele cu 25%) si Ungaria (23%). Potrivit Oficiul European de Statistica (Eurostat), la nivelul UE, 89% dintre persoanele cu varste intre…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat vineri ca a cerut autorizatie de la diferite autoritati sanitare din intreaga lume pentru a creste cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin impotriva COVID-19, pentru a accelera campaniile de vaccinare in curs, relateaza sambata AFP, preluat…

- Klaus Iohannis a anunațat, marți, ca elevii vor reveni fizic la cursuri din 8 februarie. Au fost stabilite trei scenarii pentru redeschiderea școlilor. Anumiți elevi vor continua sa participe online la cursuri. Capitala se incadreaza in „scenariul gelben” care presupune ca doar copiii de gradinița,…