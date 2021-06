Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a facut apel luni la un nou inceput in fata ''celor mai mari si mai grave regrese'' in domeniul drepturilor omului pe care le-a vazut vreodata, intr-un discurs rostit in fata celui mai inalt organism al ONU pentru drepturile omului, la Geneva, relateaza AFP. "Pentru a ne reveni dupa cele mai mari si mai grave esecuri in domeniul drepturilor omului pe care le-am vazut vreodata, avem nevoie de o viziune care sa schimbe viata si de o actiune concertata" pentru a o pune in aplicare. ''Avem nevoie (...) de societati…