Drepturile de alocare emise de Bittnet Systems in cadrul unei majorari de capital social prin aport in numerar, in valoare de 10,7 milioane lei (2,2 milioane euro), vor intra la tranzactionare de miercuri, informeaza Bursa de Valori Bucuresti. Drepturile de alocare vor fi tranzactionate sub simbolul BNETR09. Majorarea capitalului social s-a derulat in doua etape, in cadrul carora au fost subscrise cele 18,1 milioane de actiuni noi, adica 100% din emisiune, Bittnet Systems ridicand, astfel, o finantare in valoare de 10,7 milioane lei. Drepturile de alocare vor fi tranzactionabile pana la inregistrarea…