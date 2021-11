"Dreptul la odihnă". Portugalia interzice șefilor să mai contacteze angajații în afara orelor de muncă Portugalia a interzis șefilor sa îi mai contacteze pe angajați, fie prin sms sau email, în afara orelor de munca, potrivit noilor reglementari din cadrul legislației muncii, relateaza BBC.

Mișcarea face parte din modificarile introduse pentru a îmbunatați echilibrul dintre viața profesionala și viața privata, dupa ce munca de acasa s-a extins în aceasta țara.

Companiile cu peste 10 angajați s-ar putea confrunta cu amenzi daca contacteaza angajații în afara orelor contractate.

Exista, de asemenea, noi reguli pentru a permite personalului cu copii sa lucreze… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

