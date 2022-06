Dreptul la avort, abrogat în SUA prin decizia Curții Supreme Milioane de femei din SUA se pregatesc sa-și piarda dreptul legal la avort, dupa ce Curtea Suprema a anulat hotararea Roe v. Wade, noteaza BBC News . Instanța suprema a SUA a respins decizia Roe v Wade, dupa ce la inceputul lunii mai un document fara precedent a sugerat ca este in favoarea acestui lucru. Hotararea va transforma drepturile la avort in Statele Unite, statele individuale putand acum sa interzica procedura de avort. Se așteapta ca jumatate dintre statele americane sa introduca noi restricții sau interdicții privind intreruperile de sarcina. Treisprezece state ale SUA au adoptat deja… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

