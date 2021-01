DREPT la replică, în atenția SC Aquabis SA Bistrița: Urmare a comunicatului SC Aquabis SA Bistrita din data de 20 ianuarie 2021, cu privire la restricționarea apei potabile sau chiar lipsa acesteia, in perioada imediat urmatoare, datorita condițiilor meteo nefavorabile, Primaria comunei Lunca Ilvei transmite urmatoarele: SC Aquabis SA transmitea urmatorul comunicat, in 20 ianuarie: Aquabis: Lunca Ilvei, afectata de condițiile meteo nefavorabile Luand act de aceste probleme deosebite, chiar și in acest context, Primaria Lunca Ilvei a dispus verificari in data de 22 ianuarie 2021, printr-o firma specializata in materie de masurare a debitului la nivelul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

