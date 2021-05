Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA. Admite actiunea civila formulata de reclamant NICORICI DINU CNP 1631208113686 cu domiciliul procesual ales la SCPA Valentin & Asociatii cu sediul in Timisoara, str. Borsec, nr.4, ap.2, jud. Timis in contradictoriu cu parat SERGIU GEORGE TABAN cu domiciliul in Resita, str. Rodnei, nr.4, sc. F,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 52 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 306 teste efectuate (din care 166 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (28). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Un simbol al Timișoarei, care și-a pierdut stralucirea de odinioara fiind neglijat ani la rand de autoritațile locale, ar putea fi, in sfarșit, reabilitat. Este vorba de Ceasul Floral aflat la intrarea in Parcul Civic, ridicat in anii ’70. La insistențele consilierului local Simion Moșiu (PNL), aleșii…

- Prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, a fost mai mult decat ingaduitor cu șefa sa de cabinet pe care chiar el a trimis-o sa descinda la restaurantul unui hotel din Timișoara, despre care avea informații ca servește clienți care nu erau cazați. La data descinderii, Timișoara era in carantina, iar servirea…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 169 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.548 teste efectuate (din care 509 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (82). Coeficientul infectarilor cumulate…

- In acest an, Institutul Internațional de Teatru a invitat-o pe actrița Helen Mirren sa scrie mesajul de Ziua Mondiala a Teatrului, sarbatorita in 27 martie. „Splendida cultura a teatrului va dainui cata vreme va exista umanitatea pe pamant. Imboldul creativ al scriitorilor, designerilor, cantareților,…

- SCM Timisoara organizeaza in premiera, chiar daca orasul e in carantina, unul dintre turneele Ligii Nationale de Baschet. „Leii din Banat” s-au impus azi fara probleme in fata celor de la CSM Galati, scor 74-57. A fost primul meci oficial acasa pentru alb-violeti dupa un an de zile in care din cauza…

- CFR Timisoara a aflat azi ordinea partidelor de la barajul de promovare in elita la futsal. In urma tragerii la sorti de la sediul FRF, feroviarii banateni vor intalni in ordine Sportul Cioraști, Kerestegy Remetea și Metropolitan Ișalnița. Turneul e programat la finele lunii la Sebes. Pe 19 martie e…