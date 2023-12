”Incepand de astazi, 21.12.2023, a fost deschisa circulatia pe pasajul denivelat de pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste linia de cale ferata Arad – Bucuresti. Lucrarile pentru finalizarea pasajului vor continua in prima parte a anului viitor fara a afecta traficul. Contractul pentru restul de executie la acest obiectiv a fost demarat in luna iulie 2022, antreprenorul lucrarii fiind SPIC SRL”, a transmis, joi, DRDP Timisoara. Sursa citata a precizat ca pasajul are o lungime de 722 de metri, cu tot cu rampele de acces, si o latime a partii carosabile de 7 metri. ”Au fost executate…