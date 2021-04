DRDP Iași a finalizat lucrările de asfaltare pe podul de pe DN 2, la ieșirea din Roman Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a finalizat, in noaptea de 28/29 aprilie, lucrarile de așternere a mixturii asfaltice pe podul peste raul Moldova, situat pe DN 2, km 328+437, la intrarea in municipiul Roman, dinspre Horia. Lucrarile fac parte din programul de intreținere curenta pe timp de vara derulat de DRDP Iași cu terți (CTT Construcții Safe SRL) și vizeaza turnarea unui strat de 4 cm de mixtura asfaltica pe calea de rulare de pe obiectivul menționat. Pentru a limita la maximum ambuteiajele, lucrarile, incluzand frezarea parții carosabile și așternerea mixturii asfaltice, s-au… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

