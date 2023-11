Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, afirma, joi seara, ca exista sanse reale ca la finalul anului 2024 cetatenii sa poata parcurge fara intrerupere cei 121 km ai drumului expres Craiova – Pitesti. Afirmatia a fost facuta la finalul unei vizite facute in zona pentru a vedea stadiul lcurarilor. Cristian…

- Curtea de Apel Constanta a respins azi, 16 octombrie 2023, ca nefondate recursurile declarate de Primarul Municipiului Constanta si Municipiul Constanta prin Primar in procesul deschis de dr. Stela Halichidis, managerul demis al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta Decizia a fost luata in…

- Explicația pentru lipsa celor 3000 mc de cherestea: „Se fura” Inceput in august 2021, ultimul proces al șefului Direcției Silvice Argeș, Armand Chiriloiu, impotriva Jurnalului de Argeș, s-a lasat cu victoria „Jurnal-iștilor”. Judecatoria Pitești a respins acțiunea principala, formulata de Armand Chiriloiu…

- FCU Craiova a oficializat marți, 10 octombrie, rezilierea contractului cu antrenorul secund Florin Dragan, omul care fusese investit de Adrian Mititelu in ultimul timp cu responsabilitați de ”principal”. ”Mulțumim, Florin Dragan! FCU 1948 Craiova și Florin Dragan au decis de comun acord rezilierea…

- Director in ASF: Ar trebui RCA pentru trotinetele sau bicicletele electrice. Condiții de suspendare a poliței in cazul mașinilor Directorul general din cadrul sectorului de Asigurari si Reasigurari al ASF, Valentin Ionescu, sustine ca politele RCA ar putea fi suspendate doar daca proprietarul masinii…

- Directorul general al Apple, Tim Cook, a castigat 41,5 milioane de dolari dupa taxe, in cea mai mare vanzare de actiuni din ultimii doi ani, a aratat o declaratie depusa la autoritatea de reglementare a bursei din SUA, transmite Reuters.Cook a vandut 511.000 de actiuni, in valoare de aproximativ…

- Proprietarii Terasei Boss au contestat in instanța dispoziția primarului Dominic Fritz de demolare a construcțiilor de pe malul Begai, dar au pierdut. In iunie, Tribunalul Timiș le-a respins cererea de suspendare a dispoziției, iar pe 20 septembrie Curtea de Apel le-a respins și recursul. In paralel,…

- Noul liderul militar din Gabon a purtat discuții cu candidatul opoziției, Albert Ondo Ossa, care a revendicat victoria in alegerile prezidențiale de saptamana trecuta, anulate, informeaza Rador.Ondo Ossa a declarat ca discuțiile purtate cu generalul Brice Clotaire Oligui Nguema au avut ca tema principala…