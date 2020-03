Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Draxlmaier a decis sa suspende in mare parte activitatea fabricilor locale din Timisoara, Hunedoara, Satu Mare, Pitesti si Brasov, pe fondul masurilor legate de prevenirea raspandirii virusului COVID-19 si in contextul reducerii activitatii clientilor din piata auto, anunța Ziarul Financiar.…

- Incepand de marti, 17 martie, a fost suspendata activitatea de examinare pentru permise de conducere, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la maxim activitatile de relatii cu publicul ale institutiilor din subordinea MAI. De asemenea,…

- UPDATE: Inca 8 cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Duminica, autoritațile au anunțat ca bilanțul a urcat la 131.Inca doua cazuri de infectare cu noul coronavirus:Caz 123, Tanar, 24 ani, București, inginer horticol, ADP sector 4, contact caz 16Caz 122 Femeie, 58 ani București, asistent medical Spitalul…

- Au fost confirmate alte doua cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus (COVID-19), unul in Timișoara, celalalt in Hunedoara, numarul cazurilor ajungand astfel la 11, informeaza Grupul de...

- (UPDATE) ora 17:20 – Un nou caz pozitiv de infectare cu COVID-19 (coronavirus) a fost confirmat la un barbat de 40 de ani din Hunedoara, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. ‘A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din…

- Greva la CFR joi dimineața. Din primele informații, 19 trenuri au fost anulate. Cei care asigura intreținerea trenurilor și-au incetat activitatea in mai multe județe din țara. Este vorba despre depourile din București, Cluj, Iași, Brașov, Galați, Satu Mare, Timișoara, Arad, Ploiești, Pitești, Sibiu.…

