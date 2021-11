In cadrul unui eveniment solemn dedicat Zilei Naționale a Romaniei, drapelul national, simbol al luptei poporului roman pentru libertate, a fost arborat marți, 30 noiembrie 2021, la Alba Iulia. Ceremonia de arborare pe catarg a avut loc incepand cu ora 12.10, in Piața Tricolorului. Tricolorul a fost ridicat pe catargul situat pe esplanada Catedralei Incoronarii. Arborarea s-a facut cu o zi inaintea Zilei Naționale a Romaniei, in acordurile imnului de stat (n.r. Deșteapta-te romane!). The post Drapelul național, arborat pe catargul din Piața Tricolorului, la Alba Iulia, in cadrul unei ceremonii…