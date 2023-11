Stiri pe aceeasi tema

- Drapelele au fost coborate in berna luni pe cladirile ONU din Asia, in timp ce personalul a fost chemat sa tina un minut de reculegere in memoria colegilor ucisi in razboiul dintre Israel si Hamas, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. Steagul albastru-alb al Natiunilor Unite a fost coborat…

- ONG ul israelian Physician for Human Rights Israel a anuntat sambata ca doi bebelusi prematuri sunt morti dupa oprirea fortata a terapiei intensive neonatale din cauza lipsei de electricitate la spitalul al Shifa, cel mai mare din Fasia Gaza si aflat sub asediu, informeaza France Presse.Exista de asemenea…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca 74 de americani care detin si o a doua cetatenie au fost evacuati din Fasia Gaza, zona bombardata de Israel dupa atacul terorist sangeros comis de miscarea islamista palestiniana Hamas pe 7 octombrie, transmite France Presse.

- Cu atenția la Israel vs. Hamas, Ucraina denunta cel mai mare atac rusesc de la inceputul anului: peste 100 de localitati vizate de loviturile ruseștiUcraina a anuntat miercuri ca Rusia i-a bombardat peste 100 de localitati in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar intr-un singur raid de la inceputul…

- In conflictul dintre Israel si gruparea islamista Hamas si-au pierdut viata pana acum 31 de jurnalisti, arata datele Comitetului pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ), care avertizeaza ca este cel mai tragic bilanț de pana acum, de la inființarea organizației, anunța marti AFP, preluata de Agerpres.

- O echipa medicala a Crucii Rosii a intrat in Fasia Gaza pentru prima data de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Comitetului International al Crucii Rosii (CICR).

- Propaganda, imposibilitatea de a merge pe teren in Gaza, presiunea din partea retelelor sociale, o opinie publica inflamata, toate acestea sunt dificultați majore cu care presa occidentala se confrunta in acoperirea razboiului dintre Israel si Hamas, ceea obliga la foarte multa atenție și moderație,…