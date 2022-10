Drămuirea banilor și mersul la dentist – cele mai amânate activități la români Planificarea financiara se numara printre activitațile cel mai des amanate de romani, la egalitate cu mersul la dentist, arata un studiu desfașurat anul acesta de Aegon Romania. La polul opus, in randul activitaților preferate se afla mersul la cumparaturi și vizitele la rude. Chiar și facutul curațeniei in casa sau studiatul sunt mult mai sus in topul activitaților preferate de romani, la mare distanța fața de activitațile care țin de planificarea financiara. Daca pentru mersul la dentist printre cele mai invocate motive de amanare se numara costurile mari ale tratamentelor și frica de medicul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din dorința de a aduce un omagiu celor care ne invața, FinComBank a participat in calitate de partener principal la un eveniment frumos organizat de PRIAevents, „Pria Excellence in Education Gala Republica Moldova”, care celebreaza in premiera meritele oamenilor, precum și a instituțiilor, proiectelor…

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE, conform unui studiu desfasurat anul acesta de Aegon Romania. Fii la curent…

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE, conform unui studiu desfasurat anul acesta de Aegon Romania, citat de Agerpres.…

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE, conform unui studiu desfasurat

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE, conform unui studiu recent.

- Cine va promova 2 ani de studii intr-un an scolar? Reforma in Educație, propusa de Sorin Cimpeanu, prin proiectul de lege, aduce și alte modificari importante. Una din aceste modificari este modul de promovare a unor elevi, pe criterii de excelența. Printre aceste moduri apare și cel de a promova 2…

- Menținerea trupului și a creierului in forma este un ideal spre care toata lumea tinde. Potrivit studiilor cercetatorilor americani, viteza de procesare mentala a femeilor poate beneficia, de fapt, mai mult decat barbații de pe urma unui impuls al exercițiilor fizice, cum ar fi mersul pe jos sau mersul…