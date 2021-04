Stiri pe aceeasi tema

- Luni, trei pacienți infectați cu coronavirus au murit dupa ce o defecțiune a tirului ATI de la Spitalul Victor Babeș din București a dus la oprirea alimentarii cu oxigen. Raed Arafat, șeful DSU, a declarat dupa incident ca toate celelalte tiruri ATI din țara sunt funcționale. Totuși, lucrurile nu stau…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica lautareasca, a murit vineri dimineata, din cauza complicatiilor pe fondul Covid-19.Ploiesteanu, in varsta de 70 de ani, era internat de doua saptamani la Spitalul Floreasca din Bucuresti, fiind diagnosticat cu Covid-19.Nascut pe 16…

- Interpretul de muzica lautareasca Nelu Ploieșteanu a murit azi-noapte. Acesta era infectat cu noul coronavirus și era internat in stare grava, la terapie intensiva, la Spitalul Floreasca, de la jumatatea lunii martie. Era intubat.

- Veste extrem de trista la inceputul saptamanii. Solistul trupei Cargo a decedat dupa o lunga suferința cu boala și cu infecția cauzata de noul coronavirus. Cantarețul se afla internat in stare grava in Timișoara, acolo unde și-a petrecut ultimele momente din viața. Anunțul a fost facut in urma cu puțin…

- Republicanul Ron Wright, membru al Camerei Reprezentantilor a SUA, a murit duminica din cauza Covid-19, a anuntat biroul sau luni, scrie NBC potrivit news.ro. "Congresmanul Ron Wright a murit linistit la varsta de 67 de ani", a anuntat biroul sau. "In ultimele doua saptamani, Ron si sotia…

- Zezinho Correa, cunoscutul cantareț brazilian al grupului Carrapicho, din anii 1990, a murit la varsta de 69 de ani, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, a anunțat sambata biroul de presa al artistului, potrivit Agencia Brasil. Potrivit sursei citate, Zezinho a fost internat pe 4 ianuarie la…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a facut precizari, intr-un interviu pentru Știrile Pro TV, despre cazul femeii din Bacau care a murit dupa chiar in ziua in care s-a vaccinat impotriva Covid-19. Baciu, care este și vicepreședinte al Comitetului Național de Coordonare a Activitaților…

- Un barbat care s-a infectat a doua oara cu COVID-19 a murit in sudul Germaniei, au anuntat oficialii locali, acesta fiind primul caz din tara in care o persoana a decedat in urma reinfectarii cu coronavirus, relateaza dpa. Barbatul de 73 de ani, care locuia in landul sud-vestic Baden-Wuerrtemberg,…