- Will Jordan (25 de ani), aripa Noii Zelande, va intra in istorie daca va reuși un eseu in marea finala a Cupei Mondiale de Rugby in meciul pe care țara sa il va disputa impotriva Africii de Sud. Sambata seara, pe Stade de France, Jordan poate deveni jucatorul cu cele mai multe eseuri reușite la o ediție…

- Argentina și Anglia se vor duela vineri in finala mica a Cupei Mondiale de rugby din Franța. Meciul pentru medalia de bronz va avea loc pe Stade de France din Saint Denis (Paris) și va incepe la ora 22:00.

- Africii de Sud s-a calificat in finala Cupei Mondiale de rugby din Franta, dupa ce a invins dramatic Anglia, cu scorul de 16-15, sambata seara, pe Stade de France din Saint-Denis. Englezii nu au reusit sa isi ia revansa in fata selectionatei Springboks dupa finala din 2019, pierduta cu 12-32. Handre…

- Noua Zeelanda și Argentina se vor intalni vineri in prima semifinala a Cupei Mondiale de rugby din Franța. Partida va avea loc pe Stade de France din Saint Denis (Paris) și va incepe la ora 22:00.

- Australianul Angus Gardner a fost desemnat sa arbitreze prima semifinala a Cupei Mondiale de rugby din Franta, care va opune, vineri, pe Stade de France, echipele Argentinei si Noii Zeelande, transmite EFE, potrivit Agerpres.Gardner, 39 ani, care a arbitrat primul sau meci international in 2011,…

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby. In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24. In cealalta…

