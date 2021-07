Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un copilaș de un an, s-a oparit cu apa clocotita. Incidentul s-a produs in localitatea Lunca Ilvei. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru a prelua copilul și a-l transporta la o clinica de specialitate. Incidentul s-a produs intr-o gospodarie din localitatea Lunca Ilvei. Copilașul…

- Un barbat in varsta de 85 de ani din locaitatea satmareana Iojib a decedat in noaptea de luni spre marți, dupa ce a fost accidentat de un TIR condus de un barbat din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul a fugit locul accidentului și și-a continuat cursa pana in Austria, unde a fost oprit de polițiști. Polițiștii…

- Un copil in varsta de 9 ani din Anieș este ranit grav, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de o tanara din aceeași localitate. Micuțul a fost transportat la UPU Bistrița pentru investigații și tratament de specialitate. La locul accidentului a intervenit un echipaj de prim ajutor al Serviciului…

- O fetița de 8 ani din localitatea bistrițeana Mureșenii Bargaului a ajuns la spital, dupa ce a suferit arsuri la nivelul feței, toracelui și membrelor. Potrivit surselor Gazeta de Bistrița, copila ar fi aruncat dintr-o sticla, benzina in foc. La locul incidentului a intervenit un echipaj de prim ajutor…

- O fetița de 5 ani a ajuns miercuri la spital, dupa ce mașina in care se afla și care era condusa de tatal ei, a intrat intr-un cap de pod, in Bistrița Bargaului. Potrivit polițiștilor, etilotestul a indicat o valoare pozitiva. La locul accidentului a intervenit un echipaj de prim-ajutor de la Garda…

- Un accident feroviar a avut loc, luni, in localitatea Ilva Mica. O autoutilitara a fost lovita de un tren. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, insa șoferul, care nu a acordat prioritate de trecere la nivel cu calea ferata, a ramas fara permis pentru urmatoarele 60 de zile. Modulul SMURD de la…