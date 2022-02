Drama unui concurent Survivor: Atunci mi-am pierdut unul din copii și iubitul Ediția de ieri seara din cadrul emisiunii Survivor, difuzata de ProTV, a fost una emoționanta. Concurenții au luptat pentru Jocul de Comunicare, rasplata constand in poze de-ale concurenților alaturi de cei dragi. Victoria a fost a Razboinicilor, iar unii concurenții au povestit, cu lacrimi in ochi, experiențele tragice prin care au trecut. Ramona Craciunescu face parte din echipa Razboinicilor. Are 35 de ani și este curier. Ramona a primit o poza cu fiul ei și, cu lacrimi in ochi, a spus ca fetița ei o vegheaza de sus. Ramona a povestit faptul ca intr-o vara, acum cațiva ani, era impreuna cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

