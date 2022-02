Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina mulțumește Romaniei. Mesaj de recunoștința pentru asistența militara și pentru susținerea suveranitații Ucraina mulțumește Romaniei. Mesaj de recunoștința pentru asistența militara și pentru susținerea suveranitații Autoritațile de la Kiev au transmis mulțimiri Romaniei dupa ce executivul de…

- Odata cu intețirea acțiunilor militare rusești in Ucraina, apar tot mai multe voci care avertizeaza asupra potențialului pericol in care se afla Romania. Deși conflictul pare sa vizeze doar țara vecina, oficiali de la București spun ca in realitate țara noastra ar fi „zona de impact direct in fata agresiunii…

- Amenințarea de la granița cu Ucraina a dus la creșterea increderii in NATO, la cote nemaiatinse din perioada entuziasmului aderarii. Totuși, cum se vede la nivelul strazii, drama prin care trece poporul vecin? Solidaritate sau indiferența? Care trebuie sa fie reacția normala a omului de rand impovarat…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta o derogare temporara a respectarii unor conditii de intrare a animalelor de companie din Ucraina pe teritoriul Romaniei, informeaza Hotnews . „Din cauza conditiilor exceptionale generate de situatia din Ucraina…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj de solidaritate pentru Ucraina, precizand faptul ca Romania este alaturi de Ucraina, iar aliații vor decide „cele mai potrivite masuri pentru siguranța și securitatea comunitații euroatlantice”. In contextul atacurilor…

- Pana la lacrimi. Un soldat ucrainean a transmis un mesaj video parinților sai, dupa ce Putin a atacat Ucraina cu avioane, nave militare și tancuri.„Mama, tata va iubesc. Totul va fi bine.”Ucrainenii sunt șocați și ingroziți de ceea ce li se intampla.

