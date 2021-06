Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Solcanu, fost prezentator la Acasa TV, alaturi de Cabral, este aproape de nerecunoscut cu parul lung. De șapte ani s-a retras Mircea de pe micul ecran. Retragerea venea ca urmare a mesajului postat pe conturile sociale, in care și-a manifestat parerea privind cazul copilului ucis de caini. Fosta…

- Invitata in podcastul lui Catalin Maruța (43 de ani), Acasa la Maruța, Irina Rimes (29 de ani) a vorbit despre relația cu iubitul ei, David Goldcher (28 de ani), despre cand iși dorește sa devina mama, dar și despre cum se descurca din punct de vedere financiar. Irina Rimes: „Nu imi permit sa ma duc…

- In urma cu aproximativ opt ani, Mircea Solcanu parasea show-ul „Poveștiri de Noapte” de la Acasa TV, emisiune care fusese considerata la un moment dat cea mai buna emisiune-tabloid. Acesta s-a retras de pe micul ecran și a luat-o pe un nou drum. Mircea Solcanu era la acea vreme unul dintre cei mai cunoscuți…

- Mohammed Aisha, marinarul obligat sa locuiasca pe o nava sechestrata din Egipt, fara curent electric si fara apa, timp de aproape 4 ani, a fost lasat sa se intoarca acasa, in Siria. „Cum ma simt? De parca am iesit in sfarsit din inchisoare. Usurare. Bucurie. In sfarsit, voi fi din nou impreuna cu familia…

- Dupa o viața intreaga de munca, aceasta este rasplata pe care le-o ofera statul roman. Iar mulți dintre cei care apeleaza la CAR, iși traiesc dramele in tacere. Astazi, au venit sa iși primeasca pachetele gratuite cu alimente pentru masa de Paște, iar unii dintre ei au ales sa vorbeasca. Și doar cu…

- In clasament, Axiopolis se afla pe locul trei, cu 23 de puncte, in timp ce "lanterna rosie" a acumulat pana acum cinci puncte. Sambata, 10 aprilie, de la ora 17.00, sunt programate partidele etapei a 15 a din seria a treia a Ligii a 3 a la fotbal, in care judetul Constanta este reprezentat de trei formatii.…