Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de noua ani, elev la o scoala din Ploiesti, a intrat in stop cardio-respirator marti, in timp ce se afla la ore. Elevul a fost dus la spital, unde medicii au efectuat manevrele de resuscitare, insa in zadar. Baiețelul de noua ani a murit. Incidentul a avut loc la Scoala „Sfanta Vineri”,…

- Tragedia a avut loc in Texas, unde o fetița de noua ani din San Antonio a murit la doar trei zile dupa ce a fost confirmata cu coronavirus. Makenzie Gongora a fost confirmata cu coronavirus pe 29 ianuarie, iar la doar trei zile distanța a murit in somn, chiar de ziua tatalui sau. Tragedia a avut loc…

- Drama intr-o familie cu doi copii din București, plecata in concediu in Moldova. Mama celor doi, in varsta de 43 de ani, a murit joi, dupa ce un copac, rupt de vant, s-a prabușit peste mașina in care se afla impreuna cu familia. Accidentul a avut loc pe DN 17, in afara localitații Vatra Dornei, județul…

- Un reșou care funcționa in salonul care a ars ar fi putut declanșa incendiul de la Institutul ”Matei Balș” din București, au declarat pentru G4Media surse din cadrul anchetei. Pompierii și polițiștii criminaliști investigheaza acum cauzele producerii incendiului in urma caruia au murit patru pacienți…

- Presa de peste ocean anunța in aceasta dimineața decesul sorei fostului președinte George Bush, la varsta de 94 de ani. Nancy Bush Ellis, a murit la varsta de 94 de ani, din cauza complicațiilor COVID-19. Nancy Bush Ellis, s-a remarcat printre celebra ei familie republicana pentru susținerea cauzelor…

- Zece bebeluși au murit în urma unui incendiu care a izbucnit sâmbata într-o maternitate din statul indian Maharashtra, o noua catastrofa care scoate în evidența problemele grave cu care se confrunta spitalele din aceasta țara, scrie AFP.Personalul medical a reușit sa…

- Conducerea Spitalului Judetean Galati anunta moartea unui medic diagnosticat cu Covid 19, decesul survenind in Sectia ATI din cauza complicatiilor pulmonare, relateaza News.ro. Potrivit managerului Spitalului Judetean Galati, Valentina Alina Dobrea, Dan Iacoblev, medic primar oftalmolog, a…