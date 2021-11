Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Alba Iulia: O tanara de numai 31 de ani a decedat in urma complicațiilor post-COVID O tanara de numai 31 de ani, din Alba Iulia, a decedat miercuri din cauza complicațiilor post-COVID. Femeia era insarcinata in momentul in care a contractat virusul și a nascut prematur in spitalul din Alba…

- Drama intr-o familie din Alba: Un tanar de 29 de ani, nevaccinat, a decedat din cauza Covid-19 Drama intr-o familie din Alba: Un tanar de 29 de ani, nevaccinat, a decedat din cauza Covid-19 Un tanar de doar 29 de ani, din municipiul Sebeș, a decedat in urma infectiei cu virusul Sars-Cov-2. Barbatul…

- Colin Powell, primul secretar de stat american de culoare al carui leadership in mai multe administrații republicane a contribuit la modelarea politicii externe americane in ultimii ani ai secolului XX și in primii ani ai secolului XXI, a murit din cauza unor complicații cauzate de COVID-19, a anunțat…

- Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a organizat un spațiu adecvat pentru evaluarea medicala a pacienților diagnosticați cu noul coronavirus, care pot beneficia de investigații medicale, in timpul evoluției bolii, dupa o programare prealabila, la nr. de telefon 0762 471 617 (planificarile se…

- O familie din Alba Iulia a fost șocata cand a primit factura la energie electrica. Tariful pentru consum este de 27.000 de lei. Oamenii au postat documentul pe rețelele de socializare și spun ca nu poate fi altceva decat o greșeala, scrie Ziarul Unirea. „Impreuna. De peste 120 de ani…Și facturile…

