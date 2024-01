Este zi de doliu in teatrul romanesc. Regizorul Dinu Cernescu a murit la varsta de 88 de ani. „A plecat in eternitate marele regizor Dinu Cernescu. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l aseze in lumina alaturi de cei alesi”, au transmis reprezentanții Teatrului Bulandra. Cine a fost Dinu Cernescu? Dinu Cernescu a absolvit in 1957 sectia […] The post Drama in teatrul romanesc! A murit o personalitate uriasa. A fost cunoscut pe cele mai mari scene ale lumii first appeared on Ziarul National .