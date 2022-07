Stiri pe aceeasi tema

- Un fost atacant la echipe precum Petrolul sau FC Argeș, Roland Stanescu, s-a sinucis. Acesta s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc din Voluntari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Roland Dedius Stanescu, fost fotbalist la Petrolul sau FC Argeș, a murit astazi, la varsta de 32 de ani, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din orașul Voluntari. Autoritațile din județul Ilfov au informat astazi ca o persoana a murit in urma unei caderi de la etajul 4 al unui bloc din Voluntari.…

- Un actor cunoscut de la Teatrul National din Targu Mures a fost gasit mort in casa miercuri dimineata. Barbatul de 34 de ani si-ar fi luat viata Sergiu Marocico, in varsta de 34 de ani, a fost implicat luni intr-o altercație in familie și a fost cautat apoi lucratorii Inspectoratului Judetean de Politie.…

- Accident mortal pe Valea Oltului! Un barbat de 60 de ani din Sibiu a decedat si altul in varsta de 27 de ani din judetul Arges a fost ranit, joi dimineata, in urma unui accident rutier produs la Tutulesti, comuna Racovita, au anuntat autoritatile din Valcea. Cel care a murit este un fost arbitru din…

- Lideri politici, vedete, activiști si voluntari din toata lumea si-au dat mana pentru a susține poporul ucrainean in cadrul unui teledon caritabil, tinut simultan la Berlin și la Kiev. Spectacolul a putut fi urmarit in direct din peste 20 de țari.

- Arbitrul Ovidiu Hațegan (41 de ani) a fost informat, joi dimineața, ca tatal sau a murit la varsta de 77 de ani, potrivit realitateasportiva.net. Vestea trista a fost facuta de colegul și prietenul sau de o viața, Doru Bogdan, printr-un mesaj postat pe pagina de facebook a Colegiului Național „Preparandia”…

- Doliu in lumea fotbalului romanesc! Un fost jucator a murit la varsta de 56 de ani. Acesta era cunoscut pentru reușitele pe care le-a avut, dar și pentru pasiunea pentru sportul pe care l-a practicat. Din pacate, el va ramane doar o amintire pentru toata lumea.

- FC Voluntari a fost invinsa de FC Argeș, scor 0-1, in runda cu numarul 5 a play-off-ului Ligii 1. Victor Rimniceanu (32 de ani), portarul ilfovenilor, considera ca este nedreptațit din cauza regulii U21. Victor Rimniceanu a fost titular la Voluntari pentru prima data in anul 2022. Portarul s-a plans…