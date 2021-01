Sursa infectarii comunitare cu virusul COVID-19 din satul Havarna din judetul Botosani, unde incidenta a ajuns azi la 7,66 cazuri la mia de locuitori este slujba religioasa de Boboteaza, a anunțat prefectul Dan Nechifor, citat de Agerpres. Incepe AL TREILEA VAL al pandemiei? Angela Merkel trage semnalul de alarma „Din analiza situatiei epidemiologice a celor care s-au infectat in comuna, s-ar parea ca sursa de infectare este prilejuita de un eveniment religios, in speta Boboteaza”, a spus Nechifor in in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta. Prefectul a mai spus ca politistii si…