Dramă în Cluj-Napoca! O tânără a murit după ce s-a aruncat de la etajul 7 O femeie de 37 de ani s-a sinucis miercuri dimineața, în jurul orei 05:40, pe strada Streiului din Cluj-Napoca. Din primele informații, se pare ca tânara s-a aruncat de la etajul 7. &"O autospeciala și un echipaj SAJ au fost dislocate în cursul acestei dimineți pentru a acorda asistența medicala de urgența unei persoane cazute de la înalțime, dintr-un imobil situat pe strada Streiului din municipiul Cluj-Napoca.

Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost înregistrata în jurul orei 05.40, iar la fața locului au gasit o femeie, în…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

