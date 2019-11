Stiri pe aceeasi tema

- Categoric, Romania este pregatita pentru un președinte femeie Suntem stat membru al Uniunii Europene, suntem membru NATO, suntem o țara care a avut intotdeauna deschidere și viziune și cred ca acest lucru va fi demonstrat la votul din 10 noiembrie. Mai mult decat atat, cred ca Romania este pregatita…

- Anastasia este o fetita care, de cand a venit pe lume, a avut parte numai de chinuri. Sufera de paralizie cerebrala dischinetica, tulburari in dezvoltare, cataracta congenitala si alte cateva probleme carora copila, in varsta de un an si jumatate, trebuie sa le faca fata in fiecare zi. Parintii n-au…

- Pasiunea pentru brodat si crosetat a determinat-o sa-si deschida o afacere destul de indrazneata.Este vorba despre Ana Enache din satul Bahu, raionul Calarasi, care a infiintat o crescatorie de gaste, din penele carora vrea sa faca perne ornamentate in stil traditional.

- Zi cu multe emoții și bucurie pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Cei doi mandri parinți și-au creștinat fetița, pe micuța Eva Maria, in cadrul unei slujbe de vis, care nu a fost insa fara mici incidente. Mai exact, o femeie a cazut pe scari, imediat dupa ce s-a terminat evenimentul.

- Actrița Natașa Raab trece prin momente teribile dupa ce soțul ei, Val Guțul, s-a stins din viața sambata, 14 septembrie, anunța Antena 1. Anunțul a fost facut chiar de actrița, care a facut public un...

- ​Un caz cutremurator s-a petrecut la începutul acestei luni, în Iran. Sahar Khodayari, o fana arestata în luna martie pentru ca a încercat sa intre la un meci deghizata în barbat, s-a autoincendiat la Teheran si a murit. Aseara, la meciul Universitatea Craiova -…

- O alta pacienta ranita grav in timpul incidentului de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca s-a stins din viața in aceasta dimineața. Femeia a murit la Spitalul Universitar București, din cauza ranilor suferite.