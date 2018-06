Rapperul Drake a anuntat joi piesele care sunt incluse pe noul album de studio al lui, "Scorpion", lansat vineri, iar printre cantecele de pe acest disc se numara si colaborari ale starului canadian cu Michael Jackson si Jay-Z, informeaza PA, potrivit Agerpres.

Artistul canadian, in varsta de 31 de ani, a lansat vineri albumul "Scorpion" si a dezvaluit tracklist-ul acestui material discografic prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram.



Albumul "Scorpion" este impartit in doua sectiuni si are un numar total de 25 de cantece, printre care se afla si cateva single-uri deja…