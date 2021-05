Stiri pe aceeasi tema

- Alex Dima a trecut printr-o drama la care unii oameni se tem numai sa se gandeasca. El și soția lui, Roxana, au avut o poveste de dragoste demna de filme, dar cu un sfarșit tragic. La doar cațiva ani de la fericitul eveniment, aceasta a murit, lasandu-l pe prezentator singur cu o fetița de doar un an.

- Un triunghi conjugal s-a tranformat intr-o actiune in instanta, dupa ce sotia inselata a aflat de aventura sotului sau. Cea care s-a adresat instantei a fost amanta, care a solicitat despagubiri pentru faptul ca i-ar fi fost afectata imaginea. Pe langa daune morale, amanta a cerut si ca rivala sa…

- Fosta mare atleta Maricica Puica a primit, joi, 22 aprilie, Colanul de Aur, cea mai inalta distinctie a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, in cadrul unei festivitati organizate la Izvorani, inaintea Adunarii Generale a COSR. Distinctia i-a fost oferita de presedintele COSR, Mihai Covaliu. Nascuta…

- Femeile sunt innebunite dupa Robert Popescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, insa el e in continuare singur. In direct la Showbiz Report, el a marturisit ca a suferit din dragoste, iar acum e in proces de vindecare.

- Michelle Obama i-a surprins pe americani cu noul sau hobby. Ce face fosta Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii acum in timpul liber? Fanii cuplului sunt incantați de activitatea acesteia. Michelle Obama, nou hobby. Cu ce se ocupa acum fosta Prima Doamna? Soția fostului președinte al Statelor Unite…

- Cum spectacolele publice au disparut, solista, pe numele sau Mihaela Rodica Marinache (46 ani), și-a regasit o veche pasiune, aceea de a face accesorii hand-made, in special marțișoare, ca tot este luna lor. Frumoasa solista ce facea furori in anii 2000 cu K-pital, grupul sau, și care lansa succese…

- Un caz de-a dreptul șocant a fost inregistrat in Iași! Adrian Țibarnea, un roman care muncește de mai mulți ani in strainatate, s-a trezit ca soția ar fi divorțat de el in lipsa lui. Ba mai mult, femeia s-ar fi recasatorit intre timp cu un alt barbat și și-ar fi adus noul partener in casa lor. Și mai…

- Artistul ce a cunoscut consacrarea in Cenaclul Flacara, a murit dupa ce l-a urat telefonic fiica sa, solista de jazz Ioana Andreea Siia. Ion Chiriac se afla la casa parinteasca din Ghermanești, jud Vaslui, unde petrecerea cu frații și prietenii sai. Frații Ion și Gelu Chiriac s-au lansat in 1974 și…