Politicianul din partea Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) a facut aceasta declaratie in contextul in care a fost numit raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova in aceasta legislatura, dupa cum a anuntat marti intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

''Republica Moldova si evolutia socio-economica a fratilor nostri de peste Prut a fost o preocupare permanenta pentru mine atat in perioada in care am facut parte din guvernul Ciolos, cat si din momentul aparitiei PLUS. Cred ca avem o datorie fata de noi sa fim ceea ce asteapta Moldova de la noi. Si avem…