Dragoș Pavăl dezminte că ar fi în negocieri pentru a prelua CSA Steaua Recent, a aparut zvonul potirivit caruia frații Dedeman ar urma sa preia clubul CSA Steaua. Daniel Paval, președintele companiei, dezminte aceasta veste. Dragoș Paval a dezmințit ca ar fi in discuții pentru preluarea CSA Steaua, așa cum s-a speculat in presa in ultimele zile. „Referitor la articolele recent aparute in presa, țin sa precizez faptul ca nu am avut și nu avem in derulare niciun fel de discuție sau negociere care sa aiba ca subiect preluarea echipei de fotbal CSA Steaua București sau asocierea cu MApN in vederea administrarii acesteia. Nu exista implicare și interes din partea noastra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

