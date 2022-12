Stiri pe aceeasi tema

- Deși are o suprafața de numai 11.571 km patrați, fiind o țarișoara mai mica decat trei județe din Romania, Qatar a devenit, in ultima decada, una dintre cele mai importante state din lume. Are o populație de trei milioane de locuitori, majoritatea din Asia. Ce anume o diferenețiaza de restul țarilor.…

- Ultima rectificare bugetara pe acest an va fi aprobata de Guvern joi, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca este vorba despre o rectificare de aproximativ 500 de milioane de lei. Prin aceasta rectificare se are in vedere indeplinirea angajamentelor in proiectele europene, asigurarea drepturilor…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European si raportor al Grupului social-democrat privind bugetul european, a anunțat marți ca, in urma incheierii negocierilor, s-a obtinut suplimentarea cu 687,3 milioane de euro a fondurilor pentru bugetul UE de anul…

- Studiu KPMG Experiența altor țari arata ca numarul companiilor care investesc in CDI crește pe masura ce deducerea oferita este mai ampla. 1% din PIB – Acesta este noua ținta asumata de autoritați prin Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare in perioada 2022-2027, ținta care nu ar putea fi…

- Aproape 30 de milioane de euro reprezinta mita pe care au dat-o PSD și PNL catre presa din Romania in ultimii doi ani. Cu banii dați catre presa guvernul ar fi construit un spital județean. In 33 de ani guvernul nu a construit nici un spital nou. Pe de alta parte partidele primesc subvenții publice…

- CEZ Vanzare, unul dintre marii furnizori de energie electrica din Romania, cu circa 1,4 milioane de clienți, intenționeaza sa renunțe la statutul de furnizor de ultima instanța - FUI și a notificat Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit unor surse apropiate situației, citate de Economica.net. Solicitarea…

- Tabloul economic prezentat de Guvernul Ciuca, desființat de un specialist. Profesorul de economie Bogdan Glavan a declarat la Profit News TV, ca daca ne iluzionam si ne imbatam cu acest PIB care creste, potrivit guvernanților, putem ajunge la nivelul de trai din Rusia. ”Suntem un elev de nota cinci,…

- Romania are nevoie de o politica fiscala eficienta, prospectiva si proactiva, care sa stimuleze cresterea durabila prin masuri axate pe oferta, care sa nu stimuleze inflatia si sa contracareze riscurile privind stagflatia (coexistenta inflatiei si a stagnarii economice). Astfel, politica fiscala trebuie…