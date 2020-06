Stiri pe aceeasi tema

- Niciunul dintre membrii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) nu si-a propus sa mareasca tarifele pentru serviciile turistice oferite in acest sezon, a sustinut prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, in cadrul unei videoconferinte…

- Guvernul Romaniei, la initiativa Ministerului Economiei, a adoptat joi, Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati, ca statiuni turistice de interes national, respectiv local si pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului pentru aprobarea normelor si criteriilor…

- Din 15 mai oamenii nu vor mai avea nevoie de declarații pe proprie raspundere și vor fi obligați sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise, potrivit președintelui, Klaus Iohannis. Ludovic Orban i-a atenționat pe romani ca vor fi amendați daca nu vor respecta legea. Maștile vor fi obligatorii…

- Daca in privinta hotelurilor, data de 15 mai a fost deja stabilita ca moment al redeschiderii, despre restaurante si hoteluri, ministrul Economiei a declarat ca se va lua o decizie in functie de evenimentele din urmatoarele doua saptamani, dar si de recomandarile epidemiologilor. „Hotelurile da, practic…

- Ministrul Economiei spune ca prețul maștilor va fi in jur de 2 lei și se vor gasi in magazine și farmacii. Din 15 mai, purtarea lor va fi obligatorie Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la…

- Consiliul de Administratie al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a aprobat, vineri, noua strategie pentru România, care va defini implicarea si investitiile bancii în tara în urmatorii cinci ani, informeaza un comunicat de presa al institutiei financiare, scrie…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a prezentat raspunsuri la cele mai frecvente întrebari pe care le primește despre modul în care poate fi obținut certificatul de situație de urgența. Vezi în text pentru ce domenii se elibereaza certificatele, cine poate solicita…