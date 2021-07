Dragoș Damian: ”Toate planurile marete din PNRR vor fi executate cu vreo 100 de mii de muncitori asiatici, HORECA va functiona in curand numai cu muncitori asiatici” Dragoș Damian: ”Toate planurile marete din PNRR vor fi executate cu vreo 100 de mii de muncitori asiatici, HORECA va functiona in curand numai cu muncitori asiatici” Toate planurile marete din PNRR vor fi executate cu vreo 100 de mii de muncitori asiatici, HORECA va functiona in curand numai cu muncitori asiatici Un angajat din Romania cu un salariu de 1.000 de euro brut primeste un salariu net de 584 de euro, pe cand un angajat din Rusia cu acelasi salariu brut ia in mana 70 de euro, iar unul din Kazahstan primeste 800 de euro, arata o analiza realizata de Dragos Damian, CEO al producatorului… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Un angajat din Romania cu un salariu de 1.000 de euro brut primeste un salariu net de 584 de euro, pe cand un angajat din Rusia cu acelasi salariu brut ia in mana 70 de euro, iar unul din Kazahstan pri­meste 800 de euro, arata o analiza realizata de Dragos Damian, CEO al producatorului de medicamente…

