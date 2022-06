„Avem niste lucruri cu care putem defila, doar ca trebuie sa ne formam un brand. Noi nu avem un brand, am avut un logo in zona turistica, acea frunza despre care se spune ca ar fi a Elenei Udrea si e pacat ca se intampla asa. Eu am fost parte din acel proces impreuna cu multi colegi din industrie. Noi am ridicat mana, in momentul in care am avut trei optiuni, am ridicat mana pentru frunza. Tot procesul a durat un an de zile, pe Elena Udrea am vazut-o la prima sedinta si la ultima. In rest, nu a participat. A fost un proces profesionist facut”, a declarat Dragos Anastasiu in emisiunea Insider…