- Slovenia, țara cu doua milioane de locuitori, care a avut 1.467 de cazuri de infectari cu coronavirus și 103 decese cauzate de COVID-19, și-a declarat azi „eliberarea” de sub aceasta pandemie. „Astazi, Slovenia are cea mai buna situatie clinica din Europa, ceea ce ne permite sa punem capat starii pandemice”,…

- Slovenia va permite reluarea traficului aerian international de pasageri incepand de marti, dupa ce acesta a fost suspendat timp de opt saptamani din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat luni seara guvernul de la Ljubljana, potrivit Reuters.

- "Muncitorii sezonieri reprezinta o minoritate printre emigranții romani, dar in ultimele saptamani au devenit foarte vizibili", a spus sociologul Iulian Stanescu de la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) al Academiei Romane. In ciuda interdicțiilor de calatorie de pe continent,…

- Tesla vine in Romania cel mai tarziu in 2021 in primul trimestru, a anuntat George Buhnici pe Instagram. "Avem informații din mai multe surse ca va deschide un showroom in mall Baneasa. Informațiile mele spun ca vor face și un service in Pipera. Tesla deja pregatește oameni iar la centrul…

- Sistemul de ingrijire medicala din Austria este puternic dependent de mana de lucru din Europa de Est, iar autoritatile de la Viena au deschis granitele pentru muncitorii care fac naveta pe distante mici din tarile vecine Slovacia, Cehia, Ungaria si Slovenia. Cu toate acestea, Romania este principala…

- Inca o țara din UE deschide granițele pentru romani. Lucratorii din Romania vor merge la munca cu trenul de noapte Austria a decis sa introduca un tren de noapte care, saptamanal, incepand cu data de 2 mai, va aduce muncitori din Romania care sa asigure servicii pentru persoanele care necesita ingrijire…

- In 30 martie 2020, au inceput lucrarile de montaj al capetelor pentru cele 51 de puțuri care vor asigur captarea gazului de depozit de la Celulele 1 si 2 ale Depozitului ecologic de deșeuri menajere operat de FIN-ECO. Lucrarile fac parte din proiectul de inchidere a primelor doua celule. Prin montajul…