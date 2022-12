Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe este alesul lui Mihai Rotaru pentru banca CS Universitații Craiova, iar GSP.ro a aflat detaliile contractului pe care „Geana” il va avea in Banie. Neagoe va denunța unilateral contractul cu U Cluj și e de așteptat sa semneze cu Universitatea Craiova o ințelegere valabila un an și jumatate. …

- Eugen Neagoe este alesul lui Mihai Rotaru pentru banca CS Universitații Craiova. „Geana” anunța in exclusivitate pentru GSP.ro ca va denunța unilateral contractul cu U Cluj. E sigur: Neagoe pleaca de la U Cluj! Antrenorul va denunța unilateral contractul cu ardelenii, pentru ca nu e legat de nicio…

- Eugen Neagoe este alesul lui Mihai Rotaru pentru banca Universitații Craiova. Adrian Mititelu il ințeapa pe „Geana” și susține ca antrenorul lui U Cluj și-a dorit recent sa ajunga la FCU Craiova. „Am vazut ca Eugen Neagoe a zis ca se intoarce, ca a jucat la ei, ca a facut… La niște prieteni de-ai mei…

- Eugen Neagoe (55 de ani) este alesul lui Mihai Rotaru pentru banca Universitații Craiova, dar „Geana” trebuie sa-și rezilieze contractul cu U Cluj. Pe banca clujenilor din august 2022, Neagoe vrea sa-și rezilieze contractul, dar trebuie sa ajunga la un acord cu șefii clubului, avand in vedere ca nu…

- Mihai Rotaru a decis ca Eugen Neagoe va fi noul antrenor al echipei CS Universitatea Craiova. Cei doi s-au intalnit și au pus la punct toate detaliile, dar au o problema de ultima ora. Clubul Universitatea Cluj a anunțat ca „Geana” are contract și ca trebuie sa se prezinte la negocieri pentru a rezilia…

- Eugen Neagoe (55 de ani) este noul antrenor de la CSU Craiova! Neagoe o antrena pe U Cluj din august 2022, dar, atras de posibilitatea de a antrena in Banie, a reziliat contractul cu ardelenii. Eugen Neagoe, noul antrenor de la Universitatea Craiova Din informațiile GSP.ro, Neagoe a batut palma cu CSU…

- Alertat de ultimele rezultate ale echipei, Mihai Rotaru e decis sa bage mana adanc in buzunar pentru a intari echipa. Asta pentru ca Universitatea Craiova nu e sigura de locul in play-off și trece printr-o criza evidenta. Oltenii au caștigat ultima data in urma cu o luna, au urmat 5 partide oficiale…

- Universitatea Craiova a reusit sa „lege“ patru victorii consecutive, trei in campionat si una in Cupa, si este hotarata sa continue numaratoarea. Pentru Stiinta urmeaza un joc aparent usor privind clasamentul, cu Universitatea Cluj, locul 11 in Superliga , dar dificil daca analizam jocul „sepcilor rosii“…