Stiri pe aceeasi tema

- Concertul extraordinar aniversar "145 de ani de la nasterea marelui sculptor Constantin Brancusi" al Orchestrei Romane de Tineret, dirijata de Cristian Mandeal, va fi difuzat vineri, la Radio Romania Muzical, de la ora 15,30, si la TVR 3, de la ora 21,00, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.…

- Centrul Național de Arta Tinerimea Romana in parteneriat cu Muzeul Național de Arta al Romaniei, sub patronajul Ministerului Culturii, anunta un eveniment extraordinar prezentat publicului in transmisiune radio si TV, coproducatori fiind TVR și Radio Romania. Concertul extraordinar aniversar…

- Pentru perioada, 11 februarie, ora 12:00 – 12 februarie, ora 18:00, a fost extins codul galben de polei și ninsori viscolite in nord-vest, nord, centru, est și sud-estul țarii și a fost emis un cod portocaliu de vant și viscol in Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbura. Amintim ca, in aceaste…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de intensificari sustinute ale vantului și de viscol, fenomene care vor afecta Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si de Curbura. In intervalul 11 februarie, ora 18.00 - 12 februarie, ora 18.00, in zonele mentionate, la altitudini de…

- Ninsori in general moderate, in intreaga tara, pana miercuri dimineata. Foto: Politia Romana Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare de precipitatii, mai ales sub forma de ninsoare, în general moderate, ce vizeaza întreaga tara, pâna miercuri dimineata.…

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de viscol in zece județe care intra in vigoare miercuri la ora 18.00. Județele afectate sunt: Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba,Valcea, Sibiu, Argeș, Brașov, Dambovița,Prahova. ANM a emis și o informare meteo de ploi abundente pana sambata, dar si lapovița…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o informare meteo de ploi abundente pana sambata, dar si lapovița și ninsoare in Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova. O alerta cod galben va intra in vigoare miercuri, la ora 18.00, și anunța viscol la munte, in 10 județe. In perioada miercuri…

- ANM a emis avertizari, inclusiv un cod galben, de ninsori și intensificari ale vantului, valabile pana luni, 28 decembrie. In intervalul de valabilitate 26 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 10:00, la munte vor predomina ninsorile, in special la altitudini de peste 1500 m și se va depune strat…